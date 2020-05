Mehr Kinder in die Kitas: Kabinett beschließt weitere Corona-Lockerungen

In vielen Bereichen des Lebens kehrt immer mehr Normalität ein. Das bayerische Kabinett hat heute weitere Lockerungen beschlossen. Ab Montag sollen schrittweise mehr Kinder zurück in die Kitas dürfen. Sozialministerin Carolina Trautner:

Dabei gilt überall: Es soll möglichst kleine und feste Gruppen geben. Nach den Pfingstferien sollen die Kinder zurück in die Kindergärten dürfen, die im Schuljahr 2021/22 in die Schule kommen. Kinder, die vor dem Übergang in den Kindergarten stehen, dürfen dann wieder in die Krippe gehen. Pünktlich zu Pfingsten dürfen ab 30. Mai Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Campingplätze wieder öffnen, genauso wie Freizeitparks und Seilbahnen. Außerdem hat das Kabinett den Grenzwert auf 35 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gesenkt. Kommunen müssen dann wieder schärfere Maßnahmen ergreifen.