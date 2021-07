Mehr Impfwillige erreichen: Sonderaktionen in der Euroherz-Region

Heute (Samstag 24.07. )gibt es in der Euroherz-Region mehrere Impfaktionen.

Unter anderem können sich im Impfzentrum Wunsiedel Jugendliche über 16 Jahren impfen lassen, mit dem Impfstoff von Biontech. Ihr braucht dafür zwar einen Termin, den könnt ihr aber auch kurzfristig vereinbaren.

Dazu müsst ihr auch nicht in Wunsiedel wohnen, wie Anke Rieß-Fähnrich, Medienreferentin des Landkreises Wunsiedel, erklärt:

In den Impfzentren Hof und Helmbrechts habt ihr außerdem heute noch die Möglichkeit euch mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson impfen zu lassen. Dabei reicht eine Spritze zur vollständigen Immunisierung. Den Impfstoff gibt es heute auch am Edeka-Parkplatz in Tirschenreuth. Dort steht der mobile Impfbus. Dafür braucht es jeweils keine Anmeldung.