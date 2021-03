Mehr Impfdosen fürs Hofer Land: Impfungen bei Hausärzten testweise angelaufen

Um die angespannte Corona-Situation bei uns im Grenzgebiet in den Griff zu bekommen, helfen Bayern, Sachsen und Thüringen unserem Nachbarland jetzt mit zusätzlichen Impfdosen aus. Die 15.000 Dosen sind mittlerweile auch schon in Tschechien angekommen. Einige befürchten jetzt in den sozialen Medien, dass das Gesundheitsamt ihre Impftermine wieder verschiebt, wenn wir Impfdosen abgeben. Der Hofer Landrat Oliver Bär gibt im Euroherz-Interview aber Entwarnung:

Die 2000 zusätzlichen Impfdosen für Stadt und Landkreis Hof sollen in den kommenden Tagen ankommen. Dann sollen testweise auch immer mehr Hausärzte impfen dürfen. In dieser Woche ist der Versuch in Geroldsgrün gestartet. Kommende Woche folgen Lichtenberg und Oberkotzau.