Mehr Grünflächen und Klimainseln: 15 Millionen Euro Förderung für Plauen

Den CO2-Ausstoß verringern und Plauen wirtschaftlich und sozial beleben. Dieses Vorhaben kann die Stadt nun mithilfe des enormen Förderbescheids angehen. Von der EU und dem Freistaat Sachsen gab es rund 15 Millionen Euro. Damit will die Stadt mehrere Maßnahmen in Haselbrunn und dem Dobenauareal angehen. Dazu gehören die Sanierung der Oberschule Friedrich Rückert und die Aufwertung des Bereichs rund um die Markuskirche. Zusätzlich will die Stadt Plauen mehr Grünflächen, Radwege und Klimainseln in beiden Stadtteilen schaffen. Auch die Freizeitanlage Syratal soll moderner werden.