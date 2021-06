Mehr Gleichberechtigung: Stadt Hof hisst Regenbogenflaggen

Jedes Jahr feiern tausende Menschen am 28. Juni den Christopher Street Day in Erinnerung an den Aufstand von Homosexuellen in New York. Auch die Stadt Hof setzt dazu ein Zeichen. Die Stadt Hof hisst heute (28.) eine Regenbogenflagge am Rathaus und der Freiheitshalle. Wie die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla mitteilt, will die Stadt damit die Solidarität mit der LSBTTIQ-Community demonstrieren. „Wir stehen gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und für die Gleichberechtigung und Toleranz von verschiedenen Lebensformen“, so Döhla weiter. Bis zum 30. Juli bleiben die Regenbogenflaggen gehisst.