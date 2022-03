Mehr Gleichberechtigung: Hofer Frauentage starten mit Gottesdienst

Es ist immer noch so, dass Frauen öfter zuhause bleiben, um sich um die Kinder zu kümmern. Und im Job verdienen Frauen meist auch weniger als Männer. Die Hofer Frauentage wollen jedes Jahr ein Zeichen für mehr Gleichberechtigung setzen. Gleichzeitig soll die Veranstaltungsreihe aber auch feiern, was Frauen bisher schon alles erreicht haben. Die Hofer Frauentage starten heute und gehen bis Ende März. Sie umfassen unterschiedliche Angebote wie Vorträge, Kinovorführungen, aber auch Shoppen für den guten Zweck. Zu einzelnen Veranstaltungen sind auch Männer eingeladen. Los geht es am Abend mit einem Gottesdienst um 19.30 Uhr in der St. Michaeliskirche. Er wird auch live im Internet übertragen.