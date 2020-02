Mehr Geld: Reinigungskräfte in der Region sollen Lohn überprüfen

Reinigungskräfte sollten ihren Lohn prüfen, so ein aktueller Rat der Gewerkschaft IG Bau. Zum Jahreswechsel ist der spezielle Mindestlohn in der Branche um 2,3 Prozent gestiegen. Das ist für alle Reinigungsfirmen verpflichtend. Beschäftigte in diesem Sektor sollten deshalb auf ihren Gehaltszettel prüfen, ob sich ihre Arbeitgeber auch an die Lohnerhöhung gehalten haben. In Stadt und Landkreis Hof etwa sind das alleine schon 1200 Menschen. Durch die Erhöhung des Mindestlohns müssten 450-Euro-Kräfte nun eine Stunde weniger im Monat arbeiten, so der Bezirksvorsitzende der IG Bau in Oberfranken Gerald Niklas.