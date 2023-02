Mehr Geld im öffentlichen Dienst: Zweite Verhandlungsrunde startet

Die großen deutschen Flughäfen standen in der vergangenen Woche still. Grund waren Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Auch Teile der Stadtverwaltung in Hof hatten ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Beamtenbund fordern 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Heute werden die Tarifverhandlungen fortgesetzt, sie beginnen am Mittag (12 Uhr) in Potsdam. Die erste Verhandlung ist Ende Januar ergebnislos zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber meinen, die Forderungen seien wirtschaftlich nicht verkraftbar.