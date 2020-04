Mehr Geld: Hofer SPD-Kreistagsfraktion fordert Prämie für Klinik-Mitarbeiter

Bayern prescht mal wieder voraus: Ministerpräsident Markus Söder hat am Wochenende angekündigt, dass der Freistaat allen Pflegekräften jetzt in der Corona-Krise eine steuerfreie Prämie zahlt. Der gemeinsamen Hofer Kreistagsfraktion aus SPD und Aktiven Landkreisbürgern reicht das aber nicht aus. In einem Antrag fordert sie, dass der Landkreis Hof auch den Mitarbeitern der Klinik Service Hochfranken eine Prämie zahlt. Das sind die Menschen, die im Reinigungsdienst oder der Küche in den Kliniken Hochfranken in Münchberg und Naila arbeiten. Die würden ansonsten nämlich leer ausgehen, obwohl sie eine genauso wichtige Arbeit leisten, heißt es in dem Antrag. Die Fraktion schlägt vor, dafür das Geld zu nehmen, das aus ihrer Sicht für die geplanten Frankenwaldbrücken heuer nicht mehr zum Einsatz kommt. Außerdem sollen die betroffenen Mitarbeiter einen Tarifvertrag bekommen, der auch für das restliche Klinikpersonal gilt.