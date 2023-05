Mehr Geld für Ländliche Entwicklung: Staatsminister von Bayern und Sachsen fordern Bund zum Handeln auf

Bei der gemeinsamen Kabinettssitzung von Bayern und Sachsen gestern in Wunsiedel haben sich die Ministerpräsidenten Söder und Kretschmer für mehr Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verkehr und Bildung ausgesprochen. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber war anschließend mit ihrem sächsischen Amtskollegen Thomas Schmidt im Marktredwitzer Ortsteil Wölsau, um sich die Dorferneuerung Haag-Wölsau anzusehen. Sie sei ein positives Beispiel dafür, dass die Flurneuordnung die Lebensbedingungen deutlich verbessern kann. Dafür sind aber entsprechende finanzielle Mittel nötig. Die beiden Staatsminister machen sich deshalb für zusätzliche Mittel für die ländliche Entwicklung stark. In den vergangenen beiden Jahren hat die Bundesregierung die Gelder nämlich weiter gekürzt.