Mehr Geld für Bauarbeiter: IG BAU rät zum Lohn-Check

Wer hier in der Euroherz-Region auf dem Bau arbeitet darf sich über mehr Geld freuen, sollte aber trotzdem die Lohnabrechnungen aufmerksam durchsehen. Darauf weist die IG BAU hin. Die Löhne steigen nämlich um 2,6%. Nach der Erhöhung im Oktober folgt laut der Gewerkschaft ein weiteres Lohn-Plus zum Jahreswechsel. Darüber hinaus sollte schon die November-Abrechnung eine steuerfreie „Corona-Prämie“ von 500 Euro enthalten. Was es nach wie vor nicht gibt, ist eine Entschädigung für meist unbezahlte Anfahrten zur Baustelle, heißt es in einem Schreiben der Gewerkschaft. Die IG BAU erhofft sich eine Einigung zu den genannten Wegezeiten mit den Tarifpartnern bis zum Juni.

(Symbolbild)