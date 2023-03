Mehr Geflüchtete im Hofer Land?: Zuweisung hängt von Unterbringungsmöglichkeiten ab

Für Geflüchtete steht im Landkreis Hof kaum noch Wohnraum zur Verfügung. Der Landkreis greift deshalb auf Container-Lösungen zurück. Bisher haben Rehau, Helmbrechts und Schwarzenbach/Saale Flächen zur Verfügung gestellt. Aus dem Landratsamt heißt es auf Anfrage, dass dem Landkreis Hof monatlich etwa 50 bis 60 Geflüchtete zugewiesen werden. Die werden dann auf die Unterbringungsmöglichkeiten verteilt. Die meisten von ihnen stammen aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und Georgien. Es kämen aber auch wieder mehr Menschen aus der Ukraine und Russland. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass noch mehr Geflüchtete zu uns kommen. Bei der Verteilung käme es aber darauf an, wie viele Unterkünfte zur Verfügung stehen.

