Mehr Fahrradfreundlichkeit in Hof: Antrag der SPD-Stadtratsfraktion

Hof hat in der Vergangenheit in Sachen Fahrradfreundlichkeit eher schlecht abgeschnitten. Die Stadt will das aber ändern. Maßnahmen sind zum Beispiel der Ausbau des Saaleradweges und die Saaleradoase. Es soll künftig aber noch mehr passieren. Das fordert jetzt die SPD-Stadtratsfraktion.

Seit April gibt es an drei Standorten im Stadtgebiet sogenannte Fahrradreparaturstationen. An den findet ihr Werkzeuge und Luftpumpen, um euer Rad zu reparieren. In Zukunft soll es noch mehr solcher Stationen geben, fordert die SPD-Stadtratsfraktion. Außerdem soll die Stadt Hof weitere Ladesäulen für E-Bikes aufstellen. Als Standorte für die Reparaturstationen und Ladesäulen schlägt die Fraktion die „Hofer Touristenmagneten“ vor. Also zum Beispiel den Untreusee, den Theresienstein und das Freibad. Um das alles möglich zu machen, soll die Stadt zeitnah Kontakt mit den Stadtwerken aufnehmen. Außerdem fordert die SPD-Stadtratsfraktion, Mittel im Haushalt 2024 dafür bereitzustellen.