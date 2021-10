Mehr Digitalisierung im Weinbau

Würzburg (dpa/lby) – Bei der diesjährigen Weinlese werden in Franken inzwischen auch Trauben der Sorte Silvaner und Riesling (…)

Thüngersheim (dpa/lby) – Die grünen Trauben der Weißweine gelten seit Jahrhunderten als charakteristisch für die Hänge am Main (…)

Der Blaue Silvaner: Wiederentdeckt und nun in einer Arche

Weinlese in Franken beginnt

Nordheim am Main (dpa/lby) – Mancherorts hängt nicht eine Traube am Stock, in anderen Regionen sind die Winzer zum Start der (…)