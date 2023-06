Mehr digitale Kompetenz im Gesundheitswesen: Virtuelle Infoveranstaltung der Hochschule Hof

Die Hochschule Hof möchte die Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen voranbringen. Dazu bietet sie am eine virtuelle Infoveranstaltung an. Ziel ist es, die Mitarbeiter im Gesundheitssektor fit für den Umgang mit digitaler Technik zu machen. Das Angebot richtet sich vor allem an Mitarbeiter in der Altenpflege und Eingliederungshilfe. Zusammen mit Experten schauen sich die Teilnehmer verschiedene Technologien an und überlegen, wie sie diese in ihrem Arbeitsalltag sinnvoll einsetzen können. Die Infoveranstaltung findet heute zwischen 11 und 12 Uhr statt.

Anmeldungen per Mail an yvonne.grossmann@iisys.de