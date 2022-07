Mehr Cybersicherheit: Faeser für Grundgesetzänderung

Ihr Vorgänger Horst Seehofer hat die «Heimat»-Abteilung ins Leben gerufen. Innenministerin Nancy Faeser will den Bereich nun umbauen (…)

Ex-Regierungssprecher Seibert neuer Botschafter in Israel

Für Steffen Seibert geht es nach Tel Aviv: In seiner neuen Rolle wendet sich der frischgebackene Diplomat per Twitter an die (…)