Mehr Corona-Tests im Landkreis Wunsiedel: Schnellteststrecke im Fichtelgebirge unterwegs

Es ist die Chance, Infektionsketten zu unterbrechen: Testen. Im Landkreis Wunsiedel gibts dafür jetzt eine neue Teststrecke, die in dieser Woche angelaufen ist. Die Mobile Antigen-Schnellteststrecke ist dabei im Fichtelgebirge unterwegs und macht in Marktredwitz, Arzberg, Tröstau, Höchstädt und Wunsiedel halt. Jeder kann dort von Montag bis Samstag einen kostenlosen Schnelltest machen. Die verschiedenen Stopps könnt ihr unten stehend nachlesen. Mit im Boot ist dabei die Firma 21Dx, die auch beispielsweise die Gurgeltests an den Wunsiedler Schulen durchführt. Holger Dressel, der Vertreter der Firma erklärt, dass es wichtig ist, dass sich Testwillige vorher anmelden. Heute (SA) haben der Wunsiedler Landrat Peter Berek und Bürgermeister Nicolas Lahovnik für die Schnelltest-Strecke den offiziellen Startschuss gegeben.

