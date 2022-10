Das Amtsgericht Hof will bürgernäher werden und seine Servicequalität verbessern. Dafür ist im Zentraljustizgebäude am Berliner Platz in Hof ein „Bürgerservice Justiz“ neugestaltet worden. Dort könnt ihr zum Beispiel Anträge in Zivilsachen und Familiensachen stellen und euch beraten lassen. Außerdem ist der „Bürgerservice Justiz“ ein Anlaufpunkt üfr Zeugen- und Sachverständigenentschädigung. Heute findet die offizielle Einweihungsfeier zur Eröffnung des Bürgerservice statt.