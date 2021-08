Mehr Briefwahl: Weniger Wahllokale zur Bundestagwahl in Hof

Wem noch nicht bewusst ist, dass wir in anderthalb Monaten schon aufgerufen sind, einen neuen Bundestag zu wählen, der bekommt eine Erinnerung in den kommenden Tagen – wenn die Wahlbenachrichtigungskarten eintrudeln. Mit denen kann man auch Briefwahlunterlagen beantragen. Davon haben in den vergangenen Jahren immer mehr Menschen Gebrauch gemacht, heuer gibt es voraussichtlich einen Rekord. Die Stadt Hof reagiert jetzt darauf und plant um. Statt zehn gibt es künftig 16 Briefwahlbezirke in der Stadt. Die Zahl der Wahllokale reduziert sich dagegen auf 32. Vor allem auf solche, die schlecht erreichbar oder nicht barrierefrei waren, will Hof in Zukunft verzichten. Wahllokale in Kindergärten und Seniorenheimen bleiben ohnehin zu, um niemanden zu gefährden, heißt es aus dem Rathaus. Auch wo nur schwer ein Hygienekonzept umzusetzen ist, setzt die Stadt den Rotstift an.