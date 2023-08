Mehr Biodiversität und Artenvielfalt: 10 Jahre Rotvieh-Herde im Fichtelgebirge

Das ALEXBAD reißt ein ganz schönes Loch in die Finanzen der Gemeinde Bad Alexandersbad. Um das Bad überhaupt noch betreiben zu können, (…)

Es sind quasi die kleinen Festspiele der Ochsenkopfregion. Das Festival junger Künstler gastiert bis zum 18. August in Bischofsgrün und (…)

Sticky Fingers in Brand: Mehrere Polizeieinsätze am ersten Tag

Trotz des regnerischen Wetters feiert ihr an diesem Wochenende beim Sticky Fingers Festival in Marktredwitz. Schon am ersten Tag musste (…)