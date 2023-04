Mehr Besucher in staatlichen Museen: Anstieg wegen kreativer Konzepte

Gerade in Kunst und Kultur hat die Corona-Pandemie für eine Krise gesorgt. Wegen der ganzen Beschränkungen sind die Besucher ausgeblieben. Im vergangenen Jahr sind die Besucherzahlen in den staatlichen Museen im Vergleich zum Vorjahr aber wieder deutlich angestiegen. Das meldet das Bayerische Ministerium für Wissenschaft und Kunst jetzt. Letztes Jahr haben mehr als zwei Millionen Menschen die Museen im Freistaat besucht. Das heißt, die Besucherzahl hat sich mehr als verdoppelt. Das liege nicht zuletzt an den kreativen Konzepten und digitalen Formaten. Als Beispiel nennt das Ministerium die aktuelle Sonderausstellung „Luxus, Wellness, Porzellan – ein Tag im böhmischen Kurbad“ im Porzellanikon in Hohenberg an der Eger.