Mehr Aufenthaltsqualität: Platz zwischen Rosenthal-Theater und Selbbach in Selb erneuert

Die bayerisch-tschechischen Freundschaftswochen finden zwar erst 2023 statt – aber an vielen Stellen in der Stadt Selb können wir schon erste Vorboten sehen. Dazu gehört unter anderm auch die Aufwertung einiger Stellen in der Stadt Selb. Nun ist als Teilprojekt der Bereich zwischen dem Selbbach und dem Rosenthal-Theater neu gestaltet worden. OB Uli Pötzsch:

Dazu kommen noch Sitzplätze in unmittelbarer Wassernähe, die unter anderem Radfahrer vom dort entlangführenden Ost-West-Radweg zwischen Tschechien und Bayern zum Verweilen einladen sollen. Die Umgestaltungmaßnahmen im Ganzen laufen vom östlichen Selber Ortsrand, wo ein Wasserspielplatz entstanden ist, bis hin in den Westen zum Selber Stadtstrand.