Mehr als zehn Verletzte bei Kollision von Auto und Schulbus

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Schulbus in Niederbayern sind am Freitag zwölf Kinder und Erwachsene verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, wurden die 72 Jahre alte Autofahrerin und ihr 74 Jahre alter Beifahrer bei dem Unfall in Essenbach (Landkreis Landshut) schwer verletzt. Der Fahrer des 18-Tonnen-Busses erlitt mittelschwere Verletzungen, neun Schüler im Alter von 10 bis 16 Jahren aus dem Bus leichte Verletzungen wie Schocks.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen habe die Autofahrerin dem Bus wohl die Vorfahrt genommen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kreisstraße, auf der der Schulbus unterwegs war, sei die Vorfahrtsstraße gewesen. Der Sachschaden wurde auf mindestens 30 000 Euro geschätzt.