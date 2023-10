Mehr als ein Ersatz: Eröffnung des Globe Theaters

Ein runder Theaterbau, angelehnt an jenes Londoner Theater, in dem einst William Shakespeare arbeitete: In Coburg wird am Freitag (18.00 Uhr) das neue Globe Theater eröffnet. Es soll dem Landestheater eine Heimat bieten, denn dessen Hauptgebäude aus dem 19. Jahrhundert muss mehrere Jahre lang saniert werden.

Die spektakuläre Ersatzspielstätte kostete inklusive Nebengebäuden und Außenanlage rund 40 Millionen Euro. Zehn Millionen kamen vom Freistaat Bayern, je eine Million von drei großen Coburger Konzernen. Den Rest trägt die Stadt. Auch nach der Sanierung des Landestheaters soll das Globe weiter als Kulturstätte genutzt werden.

Zur Eröffnung am Freitag ist unter anderem Beethovens Neunte zu hören. Am Wochenende sind zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen geplant, um der Bevölkerung den neuen Bau am Güterbahnhof vorzustellen. Coburger Kulturveranstaltungen ziehen traditionell auch Publikum aus dem südlichen Thüringen an. Die erste Premiere im Globe folgt eine Woche später am 14. Oktober – natürlich mit einem Shakespeare-Stück: «Was ihr wollt».