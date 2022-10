Mehr als der Mindestlohn: Lohnplus für Gebäudereiniger

Die Mülleimer laufen über; auf der Toilette gibt’s kein Klopapier mehr und es riecht unappetitlich, Kaffeeflecken auf dem Bürotisch: So siehts schnell bei uns im Büro aus, wenn die Putzfrau im Urlaub ist. Reinigungskräfte sind unverzichtbar und sorgen für Hygiene, schreibt auch die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt. Mit dem Monatsbeginn bekommen Reinigungskräfte deutlich mehr Geld: 13 Euro in der Stunde und damit einen Euro mehr als den gesetzlichen Mindestlohn. Macht ein Lohnplus von 12,6 Prozent. Glas- und Fassadenreiniger bekommen sogar 16 Euro 20 die Stunde. Bei beiden Zahlen handelt es sich um Einstiegsgehälter.

Die IG BAU Oberfranken fordert daher alle 1370 Beschäftigten in der Gebäudereinigung im Hofer Land auf, ihren Lohnzettel zu prüfen. Alle Reinigungsfirmen müssten sich an den neuen Standard halten. 2024 sollen die Einkommen weiter steigen.