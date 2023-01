Nach zwei Jahren ohne Volks- und Wiesenfeste konnte die Region im vergangenen Jahr wieder feiern. Im Rahmen des Wiesenfests in Gefrees hat’s 2022 außerdem wieder einen Luftballonwettbewerb gegeben. Jetzt stehen die Gewinner des Wettbewerbs fest. Der Siegerballon hat mehr als 524 Kilometer zurückgelegt. Gelandet ist er dann in Zagradec in Slowenien. Auch der zweite und dritte Platz sind weit geflogen – beide Luftballons sind in Österreich gelandet.