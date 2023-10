Mehr als 4,4 Millionen Arbeitsstunden: IG BAU ehrt Gewerkschaftsmitglieder

Sie bauen Häuser, decken Dächer und sorgen dafür, dass Schulen und Arztpraxen sauber bleiben. Die IG BAU Oberfranken ehrt heute 47 ihrer langjährigen Gewerkschaftsmitglieder. Insgesamt haben die Beschäftigten in ihrer Zeit in der Gewerkschaft über 4,4 Millionen Arbeitsstunden zusammenbekommen, so die IG BAU in einer Mitteilung. Die Ehrung der Jubilare findet am Nachmittag (14:30 Uhr) in der „Blockhütte“ in Selb statt. Dabei soll es nach Angaben der IG BAU Oberfranken aber auch um Problemen in der Branche gehen. Dazu gehören die Themen Wohnungsnot, Fachkräftemangel und Klimaschutz.