Mehr als 30.000 Studierende warten auf Wohnheimplatz

Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Bund-Länder-Programm «Junges Wohnen» zum Bau von Wohnheimen für Studenten und Azubis nannte Anbuhl einen Lichtblick. Die Ampel hatte im laufenden Jahr 500 Millionen Euro dafür bereitgestellt. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) hatte zudem angekündigt, das Programm um zwei Jahre zu verlängern, so dass insgesamt 1,5 Milliarden Euro bereitstünden.

DSW-Generalsekretär Matthias Anbuhl kritisierte, der Mangel an bezahlbarem Wohnraum für Studierende in den Hochschulstädten sei seit Jahrzehnten ein eklatanter Missstand. Die Zahl der staatlich geförderten Studienplätze sei deutlich stärker gestiegen als die Zahl der staatlich geförderten Wohnheimplätze. «Diese Schere darf nicht noch weiter auseinandergehen.»

Die Studierendenwerke betreiben nach Angaben ihres Verbands bundesweit rund 1700 Wohnheime mit fast 200.000 Plätzen. Ungefähr 2,9 Millionen Menschen sind an Hochschulen in Deutschland zum Studium eingeschrieben.

Zum Beginn des Wintersemesters stehen nach Angaben des Deutschen Studierendenwerks (DSW) noch Tausende Studentinnen und Studenten auf Wartelisten für einen Wohnheimplatz. In elf großen Universitätsstädten waren es zum Stichtag 10. Oktober mehr als 32.000, wie das DSW mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren

Mietpreise für Studentenbuden klettern weiter

Studentinnen und Studenten, die nach einer Wohnung oder einem WG-Zimmer suchen, müssen immer mehr Geld dafür einplanen. Die Lage in den (…)

München ist Deutschlands größter Pendlermagnet

Keine andere Großstadt in Deutschland zieht so viele Pendler an wie München. Und ihre Zahl ist zuletzt weiter kräftig gestiegen. Die (…)

Schwedens Königin Silvia auf der Insel Mainau

Für den guten Zweck machen Monarchen manchmal viel. Schwedens Königin Silvia taufte nun eine Rose. Dafür reiste sie extra an den Bodensee. (…)

«Müssen alle zusammenhalten»: Schwedens Königin auf Mainau

Für den guten Zweck machen Monarchen manchmal viel. Schwedens Königin Silvia taufte nun eine Rose. Dafür reiste sie extra an den Bodensee. (…)

Miete frisst in Großstadtvierteln ein Drittel der Einkommen

Die Mieten in vielen Städten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen - und verschlingen in einigen Viertel der Metropolen hohe (…)

Miete frisst in Großstadtvierteln ein Drittel der Einkommen

Die Mieten in vielen Städten sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen - und verschlingen in einigen Viertel der Metropolen hohe (…)