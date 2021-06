Mehr als 1,5 Millionen Kinderkrankentage

Berlin (dpa) – Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1330 (…)

Virus-Variante Delta nimmt in Deutschland weiter zu

Berlin (dpa) – Die in Indien entdeckte Coronavirus-Variante Delta hat ihren Anteil an den Sars-CoV-2-Neuinfektionen in (…)