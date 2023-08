Mehlmeisel: Mann in psychischem Ausnahmezustand legt Hausbrand

Polizeieinsatz in Mehlmeisel im Orsteil Richardsfeld. Auslöser ist ein 20-jähriger Mann, der sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Gegen 13 Uhr ruft eine Zeugin den Notruf und sagt, dass sich ein Mann in einer Wohnung in Mehlmeisel selbst verletzt habe. Daraufhin rücken mehrere Streifen aus. Der Mann hat sich bereits in seiner Wohnung eingeschlossen, als die Polizei eintrifft. Die Beamten bemerken außerdem eine Rauchentwicklung aus dem Anwesen. Sie verschaffen sich Zutritt zu dem Gebäude und nehmen den 20-Jährigen fest. Offenbar hatte dieser einen Kleinbrand im Haus gelegt. Die Feuerwehr löscht den Brand. Bei der Untersuchung im Rettungswagen stellen die Sanitäter fest, dass der 20-Jährige unverletzt ist. Er befindet sich mittlerweile in psychiatrischer Behandlung. Die Schadenshöhe am Haus steht aktuell noch nicht fest.