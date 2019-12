Es ist die größte Anlage in ganz Nordbayern, auf der Skianfänger ihre ersten Schwünge machen: In Mehlmeisel eröffnet heute offiziell das Familienland. Die Gemeinde hat 500.000 Euro in die Anlage investiert. Zwei Förderbänder und drei Pisten stehen Rodlern, Skianfängern oder Snowboardern dann zur Verfügung. Im Moment liegt dort allerdings noch wenig Schnee. Die Einweihnung findet aber dennoch statt.