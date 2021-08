Mega-Investition: Spatenstich für Erweiterung der Rubinmühle

Vielleicht habt ihr heute ja ein Produkt aus der Region in eurem Frühstück:

Im Plauener Stadtteil Oberlosa produziert die Rubinmühle wöchentlich Hunderte Tonnen Hafermehl und Haferflocken. Heute (Dienstag, 03.08.) ist der Spatenstich für eine neue Schäl- und Flockenmühle und ein neues Bürogebäude. Rund 20 Millionen Euro will die Rubin Mühle GmbH dafür ausgeben. Das sei die größte Investition der Firmengeschichte, so Inhaber Christopher Rubin gegenüber der Freien Presse. Die Rubinmühle hat neben Oberlosa auch zwei Standorte in Lahr im Schwarzwald.