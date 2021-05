Meerrettich wegen scharfkantiger Fremdkörper zurückgerufen

Appenweier (dpa) – Das Unternehmen Erhardt Naturkost hat seinen Meerrettich «Erhardt würzig scharf pikant Tafelmeerrettich Demeter 125g (Glas)» zurückgerufen. Nach Angaben des Unternehmens aus Appenweier im Schwarzwald könnten sich in dem Produkt scharfkantige Fremdkörper befinden. Die Warnung betreffe Meerrettich mit der Chargennummer 004 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. September 2021, hieß es in dem am Donnerstag auf Lebensmittelwarnung.de veröffentlichten Rückruf.

Kunden, die den Meerrettich gekauft haben, könnten das Produkt in den jeweiligen Geschäften zurückgeben. Der Kaufpreis werde auch ohne Kassenbeleg erstattet. Wie es auf Lebensmittelwarnung.de – einem Portal der Bundesländer und des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) – hieß, sind alle Bundesländer bis auf Brandenburg betroffen.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-764643/4