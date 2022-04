Medwedew vergleicht Bundestag mit Nazi-Deutschland

Ampel und Union haben sich zwar für einen gemeinsamen Antrag zu Waffenlieferungen an die Ukraine zusammengerauft. Allzu weit reicht die (…)

Die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine war heftig umstritten. Nun ein Schulterschluss: Die Union schließt sich einem Antrag der (…)

FDP und Grüne sind für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine für den Kampf gegen Russland, anders als Kanzler Olaf Scholz. Doch (…)

Bundestag debattiert über schwere Waffen für die Ukraine

Nun will Deutschland doch schwere Waffen an die Ukraine liefern. Die Kritik am Kurs der Bundesregierung reißt aber nicht ab. Auch das (…)