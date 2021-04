Medizinstudium ohne NC: Klinikum Fichtelgebirge vergibt Stipendien

Die Pandemie hat uns allen deutlich gezeigt, wie wichtig gutes Pflegepersonal und Ärzte sind. Medizinstudiengänge in Deutschland sind jedoch so begehrt, dass der sogenannte Numerus Clausus Voraussetzung ist. Man braucht also einen bestimmten Abiturdurchschnitt, um einen Platz für ein Medizinstudium zu bekommen. Das Klinikum Fichtelgebirge bietet ab dem Wintersemester 2021 ein Stipendium an für drei Studienplätze ohne Numerus Clausus in Kroatien. Die Kosten für sechs Jahre Studium betragen rund 75.000 Euro – zwei Drittel davon übernimmt das Klinikum Fichtelgebirge.

Interessenten können sich ab sofort bewerben.

Klinikum Fichtelgebirge gGmbH

Personalmanagement

Herrn Siegfried Kießling

Weißenbacher Straße 62

95100 Selb