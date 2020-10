Medizinstudium dank Landarztquote: Erster Jahrgang beginnt

Nürnberg (dpa/lby) – Rund 100 angehende Landärztinnen und Landärzte beginnen nun in Bayern mit dem Medizinstudium. Vor allem Pflegekräfte und Notfallsanitäter sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums darunter vertreten. Dank der Landarztquote können sie sich den Traum von einem Medizinstudium erfüllen, ohne dafür ein Einser-Abitur vorweisen zu müssen. Im Gegenzug mussten sie sich verpflichten, mindestens zehn Jahre als Hausärztin oder Hausarzt auf dem Land zu arbeiten.

«Wir brauchen mehr junge Menschen, die sich für den wichtigen Beruf des Hausarztes begeistern und ihn auch auf dem Land ausüben wollen», teilte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Mittwoch mit. Seit diesem Wintersemester sind 5,8 Prozent der Studienplätze an den sieben medizinischen Fakultäten in Bayern für Studierende reserviert, die sich im Auswahlverfahren für die Landarztquote bewerben. Die Landesregierung will dadurch dem Ärztemangel in den ländlichen Regionen entgegenwirken.