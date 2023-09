Medizinischer Notfall auf der A9: Mann nach Herzinfarkt gestorben

Wegen eines medizinischen Notfalls und einer Hubschrauberlandung war die A9 in Richtung Nürnberg kurz vor Bayreuth Nord gestern Vormittag (So) kurzzeitig gesperrt. In einem Auto hatte ein 39-jähriger Beifahrer einen Herzinfarkt. Nachdem der Fahrer das Auto auf der Standspur abgestellt hatte, haben eine Frau, die in der Intensivmedizin arbeitet und mehrere Soldaten der Bundeswehr sofort Erste Hilfe geleistet und den Mann reanimiert. Letztendlich ist der 39-Jährige im Krankenhaus an den Folgen des Herzinfarktes gestorben. Ein weiterer Insasse dieses Autos musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Auf dem Weg zur Notrufsäule ist er gestürzt und hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Der 49-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.