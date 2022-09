Medizinische Sommerakademie: Studierende lernen das Vogtland kennen

Gerade der ländliche Raum bemüht sich seit einigen Jahren verstärkt um junge Medizinstudierende. Sie sollen sich nach Abschluss ihres Studiums in den ländlichen Regionen niederlassen, weil dort bekanntlich Ärzte fehlen. Im Vogtland gibt es dieses Jahr zum vierten Mal die „Medizinische Sommerakademie Oberes Vogtland“. Die Teilnehmenden lernen bei der einwöchigen Veranstaltung nicht nur den medizinischen Alltag kennen, sondern auch die Dinge, die das Vogtland sonst noch zu bieten hat. An einem Praxistag können die Studierenden sogar einmal in einer Arztpraxis mitarbeiten. Im Hofer Land nennt sich das Äquivalent „Superhelden-Wochenende“ und findet nächstes Wochenende (16.-18.9.2022) statt.