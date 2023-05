Medikamente per Drohne: Oberfranken Offensiv testet Transport in der Region

Medikamente per Drohne verschicken und geliefert bekommen – klingt nach Zukunftsmusik. Die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv testet bald diesen Transport von Arzneimitteln. Zwei speziell entworfene Drohnen sollen dann in Stadt und Landkreis Bayreuth und im Landkreis Wunsiedel unterwegs sein. Sie können Medikamente bis zu 30 Kilogramm tragen. Fünf Apotheken beteiligen sich an dem bislang einzigartigen Projekt. Die ersten Testflüge können wahrscheinlich spätestens im Herbst durchgeführt werden. Die Medikamentenauslieferung per Drohne könnte den Prozess deutlich beschleunigen, da längere Autofahrten entfallen.

© Oberfranken Offensiv