Medikamente per Drohne: Lösungen für Identifikation noch in Arbeit

Was jetzt noch wie Zukunftsmusik klingt, könnte in ein paar Jahren vollkommen normal sein. Die Entwicklungsagentur Oberfranken Offensiv wird ab dem Sommer oder Herbst Drohnen einsetzen, um Medikamente zu transportieren. In der Testphase sind erst einmal nur Apotheken und medizinische Einrichtungen dabei. Dazu gehören auch Apotheken in Selb und Schönwald. Irgendwann sollen die Drohnen aber auch Privatpersonen beliefern. Dafür braucht es aber noch bestimmte Lösungen. Matthias Fischer, Projektmanager Digitales Gesundheitsnetzwerk:

Die Verantwortlichen müssen dann ja auch irgendwie sicherstellen, dass auch die richtige Person die Medikamente bekommt. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel eine Identifikation per PIN, die die Empfänger aufs Handy bekommen.