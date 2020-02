London (dpa) – Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Chelsea haben laut Medienberichten mehrere Bayern-Fans versucht, ohne Tickets in das Stadion zu kommen. Wie die «Bild»-Zeitung am Dienstagabend berichtete, kam es «vor dem Gäste-Block an der Stamford Bridge zu tumultartigen Szenen». Auf Videos ist zu sehen, wie Polizisten auf Pferden eingriffen. Auch britische Medien berichteten über den Einsatz.