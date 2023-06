Medien: Kane sendet positive Signale an Bayern München

Der FC Bayern München hat bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer offenbar England-Star Harry Kane erneut fest ins Visier genommen. Wie der Pay-TV-Sender Sky am Montagabend berichtete, soll der Kapitän der englischen Nationalmannschaft auch positive Signale gegeben haben, nachdem der deutsche Rekordmeister bei den Beratern die Chancen eines Wechsels ausgelotet hatte. Demnach habe Kane den Bayern vermittelt, dass ein Transfer an die Säbener Straße für ihn das Ziel sei, sollte der 29-Jährige seinen aktuellen Club Tottenham Hotspur in diesem Sommer für ein Engagement im Ausland verlassen.

Laut Sky würden die Bayern-Bosse intern davon ausgehen, dass sie im Falle einer endgültigen Zusage den Torjäger für weniger als 100 Millionen Euro bekommen könnten. Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch bis Ende Juni 2024. Auch die «Bild»-Zeitung berichtete, dass sich die Bayern bei der Mittelstürmer-Suche vorerst nur noch auf Kane konzentrieren.

Victor Osimhen (24) vom SSC Neapel scheint damit kein heißer Kandidat mehr zu sein. Laut Sky wurde das dem Management des Nigerianers so auch mitgeteilt. Auch der Frankfurter Randal Kolo Muani scheint angesichts der hohen Ablöse-Forderung der Eintracht kein ernsthaftes Thema mehr für die Münchner zu sein.