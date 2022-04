Medien: FC Bayern mehrere Wochen ohne verletzten Tolisso

Der FC Bayern München muss Medienberichten zufolge mal wieder mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler Corentin Tolisso verzichten. Wie «Bild» und Sky am Montag berichteten, hat sich der 27-jährige Franzose einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen. Tolisso war am Samstag beim 4:1 gegen den SC Freiburg in der 62. Minute eingewechselt worden und musste wenige Minuten vor dem Schlusspfiff schon wieder vom Platz. Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor.

Der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfene Tolisso würde damit natürlich auch am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Villarreal fehlen. Sein Vertrag bei den Münchnern läuft im Sommer aus.