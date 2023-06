Medien: FC Augsburg will Veiga schnellstmöglich verpflichten

Der FC Augsburg will offenbar schnellstmöglich die Kaufoption für den bisher ausgeliehenen Renato Veiga ziehen. Wie die portugiesische Fachzeitung «A Bola» (Montag) berichtet, sind aufgrund von Veigas guten Leistungen für die Augsburger mittlerweile auch Clubs aus England und Frankreich am 19-Jährigen interessiert. Auch darum will der Fußball-Bundesligist den Defensivspezialisten umgehend für sechs Millionen Euro kaufen.

Demnach würde der FCA 4,5 Millionen Euro fix plus 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen an Sporting Lissabon überweisen müssen. Der FCA hat Veiga seit Anfang des Jahres von Sporting ausgeliehen und im Leihvertrag eine Kaufoption vereinbart.