Mediaanalyse 2020: Das Bayern Funkpaket segelt weiter auf der Erfolgswelle

Radio ist für Menschen in ihrem Alltag unverzichtbar, es ist nah dran an dem, was die Menschen bewegt und es liefert Informationen, die Fake-News entgegenwirken. Dieses Vertrauen ist gerade in den momentanen Krisen-Zeiten besonders wichtig.

Das hat sich jetzt auch bei der Studie „MA 2020 Audio 1“ bestätigt. Mit über 1,1 Millionen Hörern in der Durchschnittsstunde kann das BAYERN FUNKPAKET, zu dem auch Radio Euroherz gehört, noch einmal leicht zulegen und bestätigt damit eindrucksvoll die tollen Reichweiten aus dem letzten Ausweis. Zudem kann in der jungen Zielgruppe der 14-49jährigen kein anderes vergleichbares landesweites Angebot in Bayern 652.000 Hörer in der Durchschnittsstunde auf sich vereinigen. Dies zeigt, gerade in der aktuell schwierigen Phase, eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit des bayerischen Lokalfunks im programmlichen Bereich auf. Dabei sind die vielen kreativen Ansätze und Ideen, die gerade On-Air sind, noch gar nicht in den Werten berücksichtigt. Diese Reichweite sei der ideale Nährboden für effiziente Kampagnen für den Werbemarkt, sagt Andreas Lang, Marketingleiter der STUDIO GONG, die für die überregionale Vermarktung zuständig ist. Radio Euroherz sagt Danke fürs Einschalten.