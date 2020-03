MedCenter in Bayreuth: Corona-Fall – deshalb auch Standort Hof geschlossen

Im Bayreuther MedCenter hat es einen bestätigten Corona-Fall gegeben. Wie die Einrichtung auf ihrer Internetseite schreibt, sei es an zentraler Position zu einer Erkrankung gekommen. Nach Anordnung des Gesundheitsamtes müssen alle Kontaktpersonen in Quarantäne gehen. Alle Häuser der MedCenter-Gruppe – also auch an den Standorten in Hof, Pegnitz und Kemnath – bleiben ab sofort geschlossen. Wann die Behandlungen wieder aufgenommen werden können, hänge vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens bei den Kontaktpersonen ab. Unter den Betroffenen seien auch 41 Patienten, die jetzt umgehend informiert würden. Das MedCenter bleibe an allen Standorten telefonisch erreichbar und durch nicht betroffenes Personal auch besetzt.