Medaillen statt Ostereier: Hofer Sportschützin bei Weltcup in Brasilien erfolgreich

Für die Hofer Sportschützin Sandra Reitz und ihren Ehemann Christian hat es zu Ostern Medaillen statt Ostereier geregnet: Während der Weltcup-Woche im brasilianischen Rio haben die beiden als Paar, allein und in ihren Teams richtig abgeräumt.

Im Pistolen-Mixed-Wettbewerb haben Sandra und Christian Reitz die Goldmedaille vor Thailand sichern können. Im Luftpistolen-Team-Wettbewerb holte Sandra Reitz mit ihren Mitstreiterinnen die Bronzemedaille für Deutschland, nochmal Gold gab es dann am Sonntag für das Sportpistolen-Team. Christian Reitz konnte zudem doppelt Gold in der Schnellfeuerdisziplin sichern – als Einzelkämpfer als auch im Team.