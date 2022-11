Medaille für besondere Verdienste: Auszeichnung geht in die Euroherz-Region

Jedes Jahr verleiht das Bayerische Innenministerium die Medaille für besondere Verdienste um die kommunale Selbstverwaltung. Die Medaille in Bronze geht an Menschen, die sich ehrenamtlich in Städten und Gemeinden engagieren, hauptsächlich aber an Mandatsträger. Oberfrankens Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz hat den Orden am Nachmittag auch an Personen aus der Euroherz-Region verliehen. Dazu gehören Hans-Jürgen Kießling und Hans Zeeh aus Berg sowie Gerd Pöhlmann und Herbert Prell aus Höchstädt im Fichtelgebirge.