Maximiliansorden für Gottschalk und Wagner-Enkelin

Neun Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Kunst, darunter TV-Showmaster Thomas Gottschalk, sind mit dem Bayerischen Maximiliansorden ausgezeichnet worden. Als Unterhaltungslegende sei Gottschalk eine herausragende Figur in der deutschen Medienlandschaft, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei der Verleihung am Mittwoch in der prunkvollen Münchner Residenz. Durch seine Leichtigkeit habe er «Kunst zum Kult» gemacht.

Die Opernregisseurin Katharina Wagner wurde mit dem Preis für ihren innovativen Beitrag zur Opernlandschaft geehrt. Unter ihrer Leitung würde es der Urenkelin Richard Wagners gelingen, die Stücke ihres Vorfahren zu erneuern, hieß es in der Laudatio. «Ihr Urverwandter bekam diesen Orden zusammen mit Brahms, Sie bekommen ihn heute mit Thomas Gottschalk», scherzte Söder.

Gottschalk erinnerte daran, dass er zum zweiten Mal in der Münchner Residenz stehe und bereits einen Bayerischen Verdienstorden erhalten habe. «Der erste sei in Malibu verglüht». 2018 war der Orden bei einem schweren Waldbrand, dem auch Gottschalks Villa zum Opfer fiel, verbrannt beziehungsweise im Tresor liegend schwer beschädigt worden.

Unter den geehrten Persönlichkeiten war auch Jazz-Legende und Tatort-Musikkomponist Klaus Doldinger. Die Medaille werde auf seinem Klavier zu sehen sein – das sei eine große Ehre, sagte Doldinger. Im Bereich Wissenschaft wurde der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer, geehrt.

Der Maximiliansorden wurde vor 170 Jahren eingeführt. Der sogenannte bayerische Nobelpreis sei heute «das Beste, was Bayern zu geben hat», sagte der Ministerpräsident. Er wird alle zwei Jahre an Menschen vergeben, die herausragende Leistungen auf den Gebieten der Wissenschaft und Kunst erbracht haben.