Maximal 400 Personen: Freibad Bad Steben startet in Saison

Anfang der Woche ist die Freibadsaison in Bayern endlich gestartet. Wegen der Corona-Auflagen öffnen aber viele Bäder erst nach und nach. Heute geht es auch im Freibad in Bad Steben los. Abstände sind einzuhalten, am Einlass, am Kiosk und auf der Toilette gilt Maskenpflicht. Außerdem dürfen maximal 400 Besucher ins Freibad, auch in den Becken gibt es eine Mindestanzahl an Schwimmer und auf die Rutschen darf nur einer steigen. Die Kurdirektion weist in einer Mitteilung darauf hin, dass es sein kann, dass die Gäste an heißen Tagen länger warten müssen.

Eröffnung: 9 Uhr